10 bezaubernde Dekostoffe für eure Wohnraumgestaltung

Unikatessen Berlin ist der Name dieses Experte und der abgebildete Dekostoff hält, was der Name des Labels verspricht. Einzigartig und neu erscheinen die Formen und Farbflächen, die sich im scheinbaren Durcheinander auf der Stoffbahn verteilen. Mit zurückhaltenden Farbtönen in Weiß und Hellgrau ist dieser Stoff hauptsächlich bedacht, der hier und da mit sanftem Türkis und Senfgelb verziert ist. Die untere Naht dieses Wohntextils verläuft nicht gerade, sondern nimmt die zufälligen Formen seines Motivs an. In voller Pracht präsentieren sich Dekostoffe wie diese am besten als Raumteiler oder Gardinenvorhänge. Es lässt sich aber auch nichts dagegen einwenden, den Stoff zu kleinen Sofakissen zu verarbeiten.