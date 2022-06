Ausgefallene Ideen zur Raumgestaltung mit Farbe

Der Einsatz von Wohntextilien ist eine einfache und schnelle Möglichkeit, um einer Raumgestaltung Farbe beizufügen. Stoffe sind in ihrer Wirkung von Natur aus warm und transportieren als Dekokissen, Vorhänge, Tischdecken & Co. diese Wärme in unser Zuhause. Für Anwendungen dieser Art bietet unser Experte schön gemusterte Dekostoffe an. Die lieblichen Muster zeigen sich innerhalb der Kollektionen in verschiedenen Farbvarianten, die in ihrer Wirkung stark variieren. Abgebildet sehen wir den Dekostoff in Form von Gardinenvorhängen und Kissen. Goldene Blätter verlaufen in den Beispielen als Muster auf anthrazitfarbenem, beigem oder türkisblauem Grund und tragen in diesen Farben zur Raumgestaltung mit unterschiedlichem Ergebnis bei.