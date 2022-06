Wohnzimmerideen für schönes und individuelles Wohnen

Der Experte der im zuvorigen Bild einen weißen Kamin mit heller Blümchentapete umgibt, stellt uns mit diesem Foto die gleiche Wandtapete in umgekehrter Farbgebung vor. Wer als Wohnzimmeridee Tapeten im Hinterkopf hat, sollte folgendes bedenken: Anbieter von Motivtapeten bieten ihre Auswahl an Mustern in verschiedenen Farbvarianten an. Diese Variationen können in ein und derselben Zimmereinrichtung völlig unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Die abgebildete Wandtapete würde auch in das Wohnzimmer des vorherigen Bildes passen. Die Raumwirkung wäre jedoch eine völlig andere. Während in genanntem Foto der weiße Kamin hervortritt und lieblich von den umgebenden Blüten begleitet wird, setzt sich das Weiß der hier abgebildeten Tapentenkomposition viel mehr in Szene. Das Weiß der Blüten würde plötzlich gemeinsam mit dem des Kamins im Vordergrund der Wahrnehmung stehen.