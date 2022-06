6 geniale Badezimmerschränke

Stauraum ist im Badezimmer das A und O, denn in diesem Raum sammeln sich erfahrungsgemäß im Laufe der Zeit Unmengen an Utensilien, Kosmetikartikeln, Pflegeprodukten und Accessoires an, die alle gut verstaut sein wollen. Schließlich soll man sich im Bad wohlfühlen, den Überblick behalten und muss im Zweifelsfall auch mal innerhalb von Minuten ausgehfertig sein. Da hat man nicht die Zeit, noch ewig nach dem einen Haarband, dem Lieblingsparfum oder dem dringend benötigten Pflaster zu suchen. Stauraummöbel wie Badezimmerschränke sind also unsere wichtigsten Komplizen im Kampf gegen das Chaos im Bad. Wir zeigen euch heute sechs ebenso praktische wie stylishe Modelle unserer Experten.