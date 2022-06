Le Meduse – Skulpturen aus Licht

Eine Deckenlampe aus transparentem oder geätztem Glas, die in verschiedenen Größen hergestellt werden kann. Mit ihrer außergewöhnlichen Form zieht sie alle Blicke auf sich.

Besonders hervorheben möchten wir, dass Le Meduse mit seinen Kreationen auch besondere Maßstäbe in Sachen ökologischer Nachhaltigkeit setzt. Das verwendete Glas wird aus den Resten gebrauchten Industrieglases gewonnen und damit realisiert Le Meduse Recycling im wahrsten Sinne des Wortes. Das Material wird in verschiedenen Zyklen, also erneut, verwendet und durch die innovative Gestaltung gleichzeitig verbessert und den aktuellen gesellschaftlichen Bedürfnissen angepasst.