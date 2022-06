10 fantastische Ideen, die auch in kleinen Gärten bestens funktionieren

Ausladende Sitzecken wirken vor allem in großen Gärten elegant. In Bezug auf die Gestaltung beim kleinen Garten sind die Voraussetzungen ein wenig anders. Dieser kommt vor allem in Kombination mit Möbelstücken, die sich durch ein gewisses Maß an Leichtigkeit auszeichnen, optimal zum Ausdruck. Wer sich gegen einen klassischen Sessel und für leicht-transparente Stühle entscheidet, überlädt die zur Verfügung stehende Fläche nicht unnötig und sorgt stattdessen für ein angenehmes Erscheinungsbild. In Bezug auf die entsprechenden Farben sind der Phantasie hier keinerlei Grenzen gesetzt. Aufgrund der feinen Linien und der transparenten Optik ist es daher durchaus möglich, auch schwarze bzw. andere dunkle Farbtöne optimal in Szene zu setzen.