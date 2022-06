10 intelligente Hausgrundrisse, die dich inspirieren

Der Vorteil eines Grundrisses mit Raumgrößenangabe durch Quadratmeter, hilft bei der visuellen Vorstellung des Raumes. Auf diesem Grundriss eines modernen Einfamilienhauses, werden Familie und Gäste in einer großen Diele begrüßt. An Stelle eines Kellers verfügt das Haus über einen Hauswirtschaftsraum, in dem Waschmaschine und Vorräte ihren Platz finden. Neben einem Arbeitszimmer und einem kleinen Gäste-WC kann der großzügige Wohnbereich durch eine Flügeltür betreten werden. In einem Grundriss sollten Türen so verzeichnet sein, dass man sehen kann in welche Richtung sie geöffnet werden, damit die Möblierung besser geplant werden kann. Mittlerweile geht der Trend dorthin, eine offene Küche in den Wohn und Essbereich zu integrieren. Durch eine halbe Kochinsel, die mit der Wand abschließt, wird die Küche optisch vom Raum abgegrenzt.