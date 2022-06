Das Kinderzimmer perfekt einrichten und dekorieren

Wie bei jedem anderen Zimmer, so sind auch beim Kinderzimmer die Basics wichtig, um später ein ansprechendes Gesamtbild zu schaffen. Bevor wir also mit der Einrichtung und den Details loslegen, sollten einige grundsätzliche Fragen geklärt werden, wie beispielsweise das Farbschema des Zimmers. Hierbei könnt ihr natürlich die Wünsche eures Kindes berücksichtigen. Generell lässt sich sagen, dass helle, freundliche Farben jedem Kinderzimmer guttun, es optisch öffnen und wohnlicher machen. Doch Vorsicht bei zu grellen Tönen oder aufgeregten Mustern: Man kann sich leicht an solchen Statement-Dekorationen sattsehen und auch der geruhsame Schlaf wird durch allzu bunte Farben eher gestört.



Bei diesem Wohnbeispiel wurde alles richtig gemacht: Ein tiefes Petrol wurde durch verspielte Wandtattoos aufgelockert. Der Name des kleinen Zimmerbewohners verleiht eine individuelle Note. Der Rest des Zimmers ist ebenfalls in Blautönen gehalten und wird stellenweise durch Weiß aufgelockert. Ein weiteres schönes Detail: Die bunten Kinderbücher wurden so neben dem Bett gestapelt, dass sie eine Art Nachttisch ergeben.