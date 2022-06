7 spektakuläre Ideen für deine Wohnzimmerdeko

Ton in Ton ist gar nicht euer Ding? Bei euch muss es knallig und auffällig zugehen? Dann könnt ihr euch an diesem Wohnzimmer orientieren, in dem auf stilvolle Art und Weise einige richtig laute Eyecatcher eingebaut wurden. Der Tisch und die Kissen in fröhlichem, fast schon ins Neon gehendem Gelb kommen besonders gut zur Geltung, weil der Rest des Raumes neutral, dezent und elegant gestaltet wurde. Vor diesem hochwertigen Hintergrund darf es dann ruhig auch mal etwas lauter und intensiver werden, ohne dass das Ganze gleich ins Übertriebene abgleitet.