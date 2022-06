Geniale Ideen für die Wandgestaltung im Schlafzimmer

Für Nostalgie-Fans gehört der so genannte „Shabby Chic“ längst zum Standard. Hier geht es darum, scheinbar altmodische und teilweise auch abgewohnte Möbelstücke und Elemente in moderner Weise in Szene zu setzen und mit anderen Accessoires zu kombinieren. In Bezug auf eine ansprechende Schlafzimmer Wandgestaltung spielen vor allem klassische Garderobenelemente eine große Rolle. Die sich hier befindlichen Kleidungsstücke dienen weniger als Alltagsgarderobe, sondern unterstreichen vielmehr ein besonderes Flair an Gemütlichkeit und die Erinnerung an eine vergangene Zeit. „Shabby Chic“ existiert in nahezu allen Variationen und kann daher selbstverständlich auch in anderen Räumen immer wieder aufgegriffen werden.