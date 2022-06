Industrial Living

Ist das fertig oder gehört das so? Schon seit einiger Zeit geht der Wohn-Trend immer mehr zu alten Fabriketagen, sogenannten Lofts, die teilweise hübsch modernisiert werden, manchmal aber auch absichtlich heruntergekommen aussehen sollen. Roh und unfertig lautet die Devise – aber dabei stets mit Charme! Das ist natürlich nicht Jedermans Sache… Ein freigelegter Träger, absplitternde Farbe auf Holzbänken oder ein völlig durchlöcherter Betonboden – da fragen sich viele: Warum? Ein möglicher Erklärungsversuch gegen das große Fragezeichen auf der Stirn: Die Backsteinwand, von der vielleicht sogar noch alter Putz bröckelt, bringt schlicht und ergreifend Geschichte mit sich! Man malt sich aus, was die Gemäuer eines ehemaligen Kuhstalls, der heute ein modernes Loft auf dem Land ist, wohl in der Vergangenheit schon alles gesehen haben mögen… Diese Vintage-Faszination überträgt sich auch auf Möbelstücke! Unbehandelte Holztische, wacklige Metallstühle oder zerbeulte Fabriklampen haben Geschichte, Persönlichkeit und ebenjenen Charme: