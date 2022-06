5 Luxus-Pools für das besondere Badevergnügen

Für alle Outdoor-Fans, die sich nur inmitten unberührter Natur richtig erholen können, aber dabei auf eine ordentliche Portion Luxus nicht verzichten möchten, ist ein solcher Infinity-Pool mitten in der Natur ein echtes Must-have. Hier teilt man den Ausblick, das üppige Grün und alles, was dazu gehört, mit der heimischen Fauna und kann in aller Ruhe die Seele baumeln lassen.