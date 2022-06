Moderne Deko für Wohnzimmer, Küche & Co.

Die Kreationen von myaudioart verschönern jeden Raum mit einem hochwertigen Textildruck, der in einen stylishen Aluminiumrahmen eingelassen ist. Das Motiv kann aus der vorhandenen Datenbank ausgewählt oder einfach aus der eigenen Bildersammlung zur Verfügung gestellt werden.

Doch die Werke von myaudioart können viel mehr als nur den Raum verschönern: Denn hinter dem Bild ist ein 2.1 Stereo-Soundsystem in den Rahmen integriert. So können wir via Bluetooth, Smartphone, MP-3-Player oder Tablet unsere Lieblingsmusik jederzeit per Klick auf die Fernbedienung abspielen. Eine LED-Hintergrundbeleuchtung taucht den Raum zusätzlich in ein angenehmes Licht und setzt das Kunstwerk in Szene.