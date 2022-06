An diesen 6 großartigen BBQ-Grills führt kein Weg vorbei

Nicht nur Barbecue-Fans, sondern auch Pizzafreunde kommen jetzt im Garten voll auf ihre Kosten. Wer einmal eine Pizza aus dem Steinofen probiert hat, will nichts anderes mehr. Was liegt also näher, als sich einen solchen Ofen in den Garten zu bauen, um in Zukunft immer eine selbstgebackene Steinofenpizza genießen zu können? Und zwar bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit – dem praktischen Spitzdach sei Dank.