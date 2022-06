homify 360°: Ein Haus für ein Liebespaar

Das Badezimmer zeigt sich in absolut minimalistischer Gestalt. Die Fliesen haben die Größe von Mosaiksteinen und wurden in einer geradlinigen Struktur verlegt. Die graue Koloration wirkt besonders edel und ist pflegeleicht. Die matte Oberfläche vermittelt nicht den Eindruck, dass es sich um konventionelle Fliesen handele, sondern erscheint wie eine textile Tapete. Die große Badewanne, die locker zwei Personen Platz bietet, siedelt sich direkt an dem großen Fenster an. So kann man vom warmen Nass einen wunderbaren Blick auf den sorgsam angelegten Garten werfen.

