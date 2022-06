Diese Küchenschränke lassen Träume wahr werden

Der Trend in Sachen Küchengestaltung geht bereits seit Jahren eindeutig hin zu dezenten Farben, klaren Linien und einem puristischen Gesamtbild. Das ist aber noch lange kein Grund, warum wir alle in der gleichen uniformen Designerküche kochen sollten. Die Geschmäcker sind schließlich verschieden – und das ist auch gut so. Wer knallige Farben und auffällige Looks liebt, fühlt sich mit Sicherheit in dieser leuchtend grünen Küche pudelwohl.