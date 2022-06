Coole Regale von deutschen Designern

Die Zeiten, als der einzige Anspruch an ein Regal war, praktischen Stauraum für Bücher und Co. zu bieten, sind vorbei. Langweilig war gestern, die Regale von heute präsentieren sich cool, stylish, witzig und halten so einige Überraschungen für uns bereit. Die folgenden Modelle stammen von kreativen deutschen Designern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, uns mit Regalen zu beglücken, die nicht nur praktisch sind, sondern noch dazu echt klasse aussehen und zum ganz besonderen Blickfang in unserer Wohnung werden.