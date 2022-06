Paradies für Straßensport in Süddänemark

Das dänische Architektur- und Designbüro CEBRA und Glifberg + Lykke haben einen Multipark und ein kulturelles Zentrum für Straßensport am Hafen von Haderslev in Süddänemark konzipiert. StreetDome ist der Name einer riesigen und einzigartigen Stadtlandschaft für Aktivität und Erholung auf rund 4.500 Quadratmetern und verbindet einen großen Skatepark, Basketballplatz, Kletterparkour, Boulderbereich und viele weitere Sportlandschaften.

CEBRA hat bereits eine Reihe von Sportanlagen entwickelt. Darunter befand sich auch eine besonders kostengünstige Sporthalle namens Meccano, die umgeben von Industriegebäuden und Lagerhallen ist und auf der off-to-shelf-Komponente basiert.