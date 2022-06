5 Länder – 5 traumhafte Holzhäuser

Ein eigenes Baumhaus ist nicht nur der Traum vieler Kinder. Auch so mancher Erwachsener träumt vom Leben zwischen den Baumwipfeln, wo man im Einklang mit der Natur so richtig entspannen kann. Dass dieser Traum kein Traum bleiben muss, zeigt dieses Projekt der Tree Top Builder. Auf rund 20 Quadratmetern gibt es hier alles, was man sich nur wünschen kann, wenn man für ein paar Tage der Hektik des Alltags in luftige und grüne Höhen entfliehen will: Von der voll ausgestatteten Küchenzeile über eine Schlafmöglichkeit, einen Balkon und jeder Menge Stauraum bis hin zur Badewanne mit Whirlpool-Effekt verspricht die Ausstattung dieses ganz besonderen Holzhauses Entspannung pur – Panoramablick inklusive.