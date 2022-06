Das Babyzimmer perfekt einrichten

Das Babyzimmer sollte natürlich nicht nur funktional sein, sondern Eltern und Kind auch so richtig Spaß machen! Zum Glück gibt es eine Vielzahl an süßen, coolen und schönen Gestaltungsmöglichkeiten für diesen Raum.

Viele Einrichtungs-Dilemmas werdender Eltern beginnen ja schon mit der Wahl der Wandfarbe: Wähle ich klassisches Rosa, Hellblau oder doch lieber Zitronengelb? Oder wie wäre es mit Flieder oder Lindgrün? Generell lässt sich sagen: Erlaubt ist, was gefällt! Hauptsache ist, das Zimmer wirkt am Ende hell, heiter und fröhlich. Wer sich partout nicht entscheiden kann, wählt einfach den Farbmix: Zarte, pastellige Farben lassen sich toll untereinander kombinieren und auch durch die Abstufung von zarteren und kräftigeren Tönen einer Farbfamilie lassen sich harmonische Ergebnisse erzielen.

Bei diesem Beispielbild wurde die Wand des Babyzimmers in einem schlichten Weiß gehalten. Dafür wurden verspielte Details in einem hellen Altrosa sowie in Naturtönen beigefügt. So entsteht ein frischer, verspielter und vor allem kinderfreundlicher Look.