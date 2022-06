Moderne Weihnachtsdekoration: Kugeln und Co. mal anders

Weihnachtskugeln gehören an den Baum? Von wegen! Dieses Jahr ärgern wir uns gar nicht erst mit rieselnden und pieksenden Nadeln herum und lassen die Tannenbäume dort, wo sie hingehören – im Wald. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir auf stimmungsvolle Kugeln verzichten müssen. Ganz im Gegenteil: Weihnachtsschmuck macht nämlich auch ohne den dazugehörigen Tannenbaum eine super Figur, wie dieses Foto beweist. Alles, was wir dafür brauchen, ist eine Schere, jede Menge Bänder und Fäden, kleine Haken oder Nägel und ein wenig Zeit. Und natürlich solche tollen Design-Weihnachtskugeln mit fröhlich-bunten Mustern in verschiedenen Größen – gerne auch vorm Fenster. Diese hängen wir dann ganz einfach wild durcheinander angeordnet in unser Wohnzimmer – und schon ergibt sich ein genialer Kugelvorhang, der festlich und super stylish zugleich wirkt.