Heimkinos: Großes Kino für zuhause

In den meisten deutschen Haushalten gibt es mindestens einen Fernseher. Wie groß und modern dieser ist und über welche Ausstattung er verfügt, hängt nicht nur vom individuellen Budget ab, sondern auch davon, wie wichtig dem Besitzer diese Aspekte sind. Vom alten Röhrenfernseher bis hin zum neuesten 3D-Modell ist also alles vertreten. Doch echte Filmfans träumen von einer ganz anderen Dimension – nämlich vom eigenen Heimkino. Die Stars und Sternchen in Hollywood machen es uns vor und lassen sich in ihren Villen nicht selten komplette Kinosäle einrichten. Doch auch im ganz normalen Einfamilienhaus lässt sich der Hobbykeller oder ein freies Zimmer zum Multimedia Raum umbauen. Hier kommt ein wenig Inspiration von unseren Experten.