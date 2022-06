Schöne Ideen, wie ihr Kinderzimmer streichen und gestalten könnt

Die Wandgestaltung in einem Raum ist ein ausschlaggebender Punkt, der stark in das Gesamtbild einfließt. Gerade ein Kinderzimmer sollte ein Ort sein, an dem sich Kinder zurückziehen, spielen und lernen können. Sie sollen sich geborgen und wohlfühlen, weshalb auch ihr Geschmack in das Gestaltungskonzept miteinbezogen werden sollte. Wir können grob in Babyzimmer, Kinderzimmer und Jugendzimmer unterscheiden. Je nach Alter des Kindes wird es Phasen durchleben, in denen es großen Wert auf die Gestaltung ihrer vier Wände legen und auch mitentscheiden wollen, wie sie das Kinderzimmer streichen möchten. Babys und Kleinkinder werden kaum über die Wandgestaltung meckern, doch auch hier kann sich ein schönes Babyzimmer positiv auf das Wohlbefinden auswirken. Wenn das Kind älter wird, haben kleine Rennfahrer, Prinzessinnen und Piraten meist ihren Eigenen Kopf, der bei der Umgestaltung vom Baby- zum Kinderzimmer berücksichtigt werden sollte. Wir zeigen euch ein paar Ideen, wie ihr ein Kindezimmer streichen und die Wände gestalten könnt.