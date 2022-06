Micro Loft: Alles in einem Raum

Loft ist nicht gleich Loft! Der Architekt John Huston zeigt uns, dass man ein Loft nicht unbedingt nur in großen und urigen Fabrikhallen einrichten kann. Mit dem Umbau einzelner Wohnungen in Berlin Kreuzberg, gestaltete der Architekt sogenannte Micro Lofts: Auch hier sind Wohn-, Schlaf- und Esszimmer in einem Raum vereint – allerdings auf kleinerer Fläche.

Bei seinem Projekt mit dem Namen KD67 stand der Architekt vor der Aufgabe, trotz des recht günstigen Wohnraums und der kleinen Fläche eine gehobene Wohnraumqualität zu schaffen.

Als Vorbild soll die die Funktionalität eines Hotelzimmers dienen: Voll ausgestattet und dennoch mit genügend Freiraum.