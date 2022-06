10 Tipps für ein wohnliches Zuhause

Es ist wichtig, dass wir beim Einrichten unserer Wohnung zuallererst an uns selbst denken. Denn so schön und schmeichelhaft es ist, wenn auch anderen unser Stil gefällt – in erster Linie wollen und sollen wir uns selbst wohlfühlen in unserer Umgebung. Heißt: Ganz egal, was unsere Gäste, Freunde, Familienmitglieder wohl davon halten mögen: Wenn wir uns nun mal in diese knallbunte Kommode, den Perserteppich, den Hirschkopf an der Wand oder was auch immer verliebt haben, zieht das Ding eben bei uns ein. Punkt.