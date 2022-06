homify 360°: gemütliche Villa aus Backstein

Ein echter Hingucker ist der Essbereich in dieser Villa, denn die Wölbung des Raumes und seine Auskleidung komplett in Backstein erinnern an einen festlichen Speisesaal in einer mittelalterlichen Burg. Dezente Bodenbeleuchtung sowie eine Hängeleuchte im Industrial-Stil betonen die baulichen Besonderheiten dieses Raums. Die schlichte lange Tafel sowie die ebenfalls zurückhaltenden Stühle bilden den gemütlichen Mittelpunkt des eleganten Esszimmers. Ein goldener Kerzenhalter mit drei brennenden Kerzen verstärkt den mittelalterlichen Effekt und schafft eine atmosphärische Lichtsituation, die Sonja Speck gekonnt fotografiert hat.