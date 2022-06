homify 360°: Stadthaus Berlin, Prenzlauer Berg

Hier sehen wir ein typisches Berliner Stadtbild: Es reiht sich ein Gründerzeitbau neben dem modernen Neubau eines Wohnhauses. Im Vergleich zu dem rechten Gebäude wird schnell deutlich, dass sich die Raumhöhen enorm voneinander unterscheiden. Dies erkennt man zum einen an der untersten Etage, die sich farblich von den höherliegenden Geschossen absetzt und zum anderen an den Fenstern, die sich mit Hilfe einer vergleichenden horizontalen Linie durch Versetzungen in den Höhenlinien unterscheiden. Das Gebäude ist klassisch zur Straße ausgerichtet. Die unterschiedlich großen, quadratischen Fenster definieren maßgeblich die Fassade. Die Fenster wurden so verteilt, dass die Lage der internen Trennwände frei bestimmt werden kann. Die Fassade des Obergeschosses ist als Lochfassade ausgeführt und wiederholt somit das Gestaltungsmotiv der Straßenfassade.