Möbel wie aus Omas Zeiten

Vintage, Retro, Shabby Chic: Möbelstücke, die aus längst vergangenen Zeiten stammen – oder zumindest so aussehen – sind momentan absolut angesagt. In immer mehr hippen, jungen Wohnungen verdrängen alte Kommoden, Sekretäre aus Nussbaum und verschnörkelte Polstersessel schwedische Möbel zum Selbstmontieren oder hochmoderne Designerstücke. Der Fokus liegt auf dem Besonderen, dem, was nicht alle haben, dem, was faszinierende Geschichten aus lange zurückliegenden Dekaden erzählen könnte. Also richten wir uns ein wie einst Oma und Opa und machen es uns mit aufpoliertem Vintage-Charme zwischen Plasma-TV, Playstation und Notebook gemütlich. Da aber nicht jeder Zugang zu einem Dachboden voller verstaubter Vintageschätze hat oder jedes Wochenende auf den Flohmärkten der Umgebung an der Jagd nach den hippsten, ältesten und coolsten Retro-Stücken teilnehmen will, gibt es längst schon Alternativen: Nämlich hochwertige Möbel, die zwar so aussehen, als hätte schon Oma Hilde ihre Freude daran gehabt, die aber in Wirklichkeit brandneu sind und von raffinierten Designern wie Francisco Beltran, die die Zeichen der Zeit erkannt haben, im Hier und Jetzt zum Leben erweckt wurden.