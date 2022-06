Designersofas made in Germany

Bei unserem letzten Sofadesign handelt es sich streng genommen nicht um ein Sofa, sondern um eine Chaiselongue. Aber Augusta I aus dem Hause Polsterunikat hat uns mit ihrem ebenso klassischen wie modernen Design auf ganzer Linie überzeugt und darf deshalb mit in dieses Ideenbuch. Das Kopfteil kann entweder links oder rechts angebracht werden und den Bezugsstoff kann man ebenfalls ganz nach dem individuellem Geschmack auswählen. So oder so verleiht Augusta I jedem Wohnzimmer eine Extraportion Charme.