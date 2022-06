Tipps fürs Aufstehen im Winter

Eigentlich sollte uns morgendlicher Zeitdruck dazu bewegen, so schnell wie möglich aufzustehen und alles auf die Reihe zu kriegen. Doch genau das Gegenteil ist meist der Fall: Denken wir an all das, was wir noch in der Frühe erledigen müssen, klammern wir uns umso mehr an die Bettdecke. Unser Tipp: Legt euch schon abends sämtliche Kleidungsstücke und sonstige Accessoires zurecht. So könnt ihr morgens nicht nur ein paar Minuten mehr Schlaf genießen, sondern euch auch noch strukturiert und mit einem guten Gewissen in den Tag begeben.

