Architektenprofil: Bjarke Ingels Group

Seit dem Beginn des neuen Jahrtausends hat die internationale zeitgenössische Architektur einen neuen Hauptakteur: den dänischen Architekten Bjarke Ingels. Zwischen 1998 und 2001 war Ingels für das international renommierte Office for Metropolitan Architecture (OMA) in Rotterdam tätig. Das OMA ist das Architekturbüro des niederländischen Architekten und Pritzker-Preisträgers Rem Koolhaas. 2001 gründete Ingels dann mit seinem belgischen Kollegen Julien de Smedt das Architekturbüro PLOT in Kopenhagen. Trotz der kurzen Existenz dieses Architekturbüros (2001 bis 2006) entstanden viele preisgekrönte Projekte, die unter anderem mit dem Goldenen Löwen der Biennale Venedig ausgezeichnet wurden (2004). Um an die Dynamik dieser fabelhaften Reihe von Erfolgen anzuknüpfen, gründete Ingels 2006 schließlich sein eigenes Architekturbüro, die Bjarke Ingels Group, die auch unter dem Akronym BIG bekannt ist.

Heute hat die Agentur Niederlassungen in Kopenhagen, New York sowie Peking und hat von dort aus einen unbestreitbaren Einfluss auf die zeitgenössische Architektur. Mittlerweile gibt es sogar mehr als 200 sogenannte BIGsters , eine Zusammenführung von Architekten, Designern und anderen kreativen Köpfen, die jedes Jahr dutzende herausragende Projekte weltweit entwerfen. Ihre Arbeit auf allen Ebenen – von Stadtplanung bis Möbeldesign – erlaubt es ihnen, für jegliches Problem eine Lösung zu finden. Auch die optimistische Firmenphilosophie von BIG spielt bei der kreativen Problemlösung eine große Rolle. Darauf deutet auch das Motto der Firma hin, das – in Anlehnung an Mies van der Rohes berühmten Slogan Less is More – Yes is More lautet.

Heute wollen wir euch drei der herausragendsten Projekte des Stararchitekten Bjarke Ingels vorstellen. Diese Projekte markieren jeweils eine wichtige Entwicklung in seinem Schaffen und umspannen einen geografischen Rahmen von Kopenhagen bis nach Shanghai.