4 Hotels für einen unvergesslichen Winterurlaub

Allen, die ihren Urlaub gerne abseits von ausgetretenen Touristenpfaden verbringen und statt offensichtlichen Reisezielen lieber alternative Möglichkeiten entdecken, empfehlen wir einen winterlichen Besuch in Schottland. Die wilde, ursprüngliche Landschaft hat dann einen ganz besonderen Reiz und dank des milden Klimas wird es selten so richtig kalt. Unsere Hotelempfehlung: The Inn at John O’Groats, das inmitten der malerischen, unberührten Wildnis im Norden Schottlands steht und erst kürzlich aufwändig restauriert und renoviert wurde. Dem historischen Hauptgebäude wurden moderne, fröhlich bunte Anbauten hinzugefügt, die als Farbtupfer vor der rauen Küstenlandschaft besonders eindrucksvoll wirken.