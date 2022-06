Vorher-Nachher: Von der Ruine zum heimeligen Loft

Kaum wiederzuerkennen, erstrahlt das ehemals brüchige Gemäuer wieder in neuem Glanz. Der Raum hat eine maximale Deckenhöhe von etwa sechs Metern. Eine Galerie separiert das Loft und gliedert es in zwei verschiedene Zonen. In der unteren Ebene finden sich die öffentlichen Bereiche, wie das Wohnzimmer und die Küche. Auf dem höheren Geschoss siedeln sich die privaten Zonen an, wie das Schlafzimmer. Mittels einer modern gestalteten Treppe, deren Stufen und Unterkonstruktion aus Gusseisen gefertigt wurde, erreicht man die Galerie. Neben modernen Elementen wurden gut erhaltene Materialien und Bauelemente in die Planung integriert. Teile der Backsteinmauer wurden freigelegt und verschönern nun den Bereich unterhalb des Daches. Zusätzlich versprühen die dunkel lackierten Balken rustikales Flair und wirken den großen Weißflächen entgegen.