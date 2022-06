Den Garten verschönern im Winter

Wer auch im Winter bestimmte Gemüsesorten anbauen will oder für seine Sommerpflanzen im Haus keinen Platz hat, sollte über die Anschaffung eines Gewächshauses nachdenken. Hier kann man Wintergewächse wie Rucola, Mangold und Spinat auch in den kalten Monaten anbauen und Kübelpflanzen gesund über den Winter bringen. Noch dazu macht so ein gläsernes, gut bestücktes Gewächshaus auch optisch eine Menge her und wir können uns in der tristen Jahreszeit über eine grüne Oase in unserem Garten freuen.