Tolle Alternativen zu Beton: Marmorputz, Beton Cirè und Kalkputz

Beton Cirè bedeutet übersetzt soviel wie Wachsbeton, wurde vor knapp fünfzehn Jahren in Frankreich erfunden und entwickelt und hat sich seitdem rasch etabliert. Beton Ciré stellt eine echte Konkurrenz zu herkömmlichem Beton dar und wird immer häufiger verwendet. Es handelt sich hierbei um echten Beton, der mit Kunstharz gemischt wird. Beton Ciré ist in nahezu allen Farben verfügbar und eignet sich für individuelle Anwendungen in Bädern, Duschkabinen, auf Fußböden und sogar zur Beschichtung von Möbeln.

Die Sichtbetonoptik ergibt sich durch die unterschiedlichen Oberflächenstrukturen. Diese kann aber auch je nach Wunsch des Kunden von spiegelglatt bis hin zu porig variieren. Ebendieser genannte Punkt macht die Besonderheit des Produkts aus, da dieses ganz anders als Beton während der Bearbeitung einfacher zu verarbeiten ist. Nach dem Durchtrocknen der Spachtelmasse wird Beton Ciré zu einer starken, wasserdichten Oberfläche, die sich wie klassischer Beton anfühlt und auch dessen Eigenschaften aufweist. Beton Ciré bekommt mit der Zeit eine Patina, die durchaus erwünscht ist und jede Oberfläche zu einem Unikat macht. Sollte es zu einer Beschädigung kommen, verändert das Material nicht seine Kolorierung, da die Spachtelmasse eine gleichmäßige Verteilung der Farbpigmente aufweist.

Hier kam das Material in einer Altbauvilla zum Einsatz und übernimmt mit Leichtigkeit die Aufgabe von herkömmlichen, eher unschönen Fliesen. Die gesamte Wand- und Bodenfläche wurden fugenlos mit dem robusten und abwaschbaren Beton Cirè, das sich auch für den Duschbereich eignet, gestaltet. Der vorhandene Untergrund aus Fliesen wurde, um Risse vorzubeugen, einer Schwerarmierung unterzogen, um so die aufwendige Entfernung der Fliesen zu vermeiden. Das warme Beleuchtungskonzept rundet das Erscheinungsbild gekonnt ab und setzt die Wand in Szene.