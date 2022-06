homify 360°: Elegantes Sanddünen-Haus in Utrecht

Hilberink Bosch Architecten ist eine Agentur, die von Annemagreet Riken Hilberink und Geert Bosch-Hertogenbosch in Holland gegründet wurde. Das Architektenduo hat, zusammen mit seinem Team, eine Vielzahl spannender Projekte im Bereich Restaurierung und Neubau durchgeführt. Das Sanddünen-Haus brachte ihnen 2014 sogar den Fritz Höger-Preis in der Kategorie Wohnungsbau ein. Das Besondere an dieser Konstruktion sind die Positionierung gegenüber dem nördlichen und östlichen Rand des Grundstücks und natürlich die künstliche Düne, auf der das Gebäude aufsitzt. Dank dem Können der Architekten steht das Haus in perfekter Symbiose mit der umgebenden sanften Landschaft.