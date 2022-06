Rustikal oder luxuriös, shabby oder elegant, rau oder glatt – kaum ein anderes Material ist so vielseitig und facettenreich wie Holz, behält dabei aber in jeder Form seine natürliche Wärme und seinen wohnlichen Charme. Holz ist zeitlos, universell einsetzbar und überall beliebt. Kein Wunder also, dass unsere Experten so gerne mit diesem Werkstoff arbeiten. Hier kommen sechs bezaubernde, stylishe und kreative Wohnaccessoires aus Holz, die jedes Zuhause bereichern und ganz besondere Geschichten erzählen.