Ein Bootshaus in England

Manchmal hätten wir doch alle gerne ein bequemes, komfortables und gemütliches Plätzchen, an das wir uns zurückziehen können, wenn der Alltag mal wieder zu stressig ist und das Leben sich irgendwie viel zu schnell um uns dreht. Das Bootshaus, das unsere Experten von AR Design Studio im malerischen Cotswolds im Herzen Englands zum Leben erweckt haben, ist so ein Rückzugsort zum Verlieben. Und wurde als ebensolcher geschaffen – als Nebengebäude, das zwar auf dem gleichen Grundstück liegt wie das große Haupthaus, aber doch in einer ganz anderen Welt…