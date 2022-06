Modernes Haus mit grandioser Aussicht

Im malerischen Tessin in der italienischen Schweiz wünschte sich eine Familie für ihr traumhaftes Hanggrundstück mit Blick auf das Tal und die Berge ein modernes, wohngesundes und ökologisches Einfamilienhaus, das sich ihren Vorstellungen und ihrem Lebensstil individuell anpasst und die großartige Umgebung mit in das Wohnkonzept aufnimmt. Unsere Schweizer Experten von Holzhaus-Rosskopf erfüllten ihren Kunden diesen Wunsch mit einem zeitgemäßen Flachdachbau, der all diese Aspekte spielend leicht erfüllt. Wir nehmen euch mit auf einen kleinen Rundgang durch dieses tolle Projekt.