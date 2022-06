Kunstwerke, wie du sie garantiert noch nie gesehen hast

Sind sie nicht süß? Diese so treu dreinblickenden, flauschigen Vierbeiner sind tatsächlich aus Beton gefertigt! Jedes der Exemplare, das die in Meerbusch-Osterath ansässige Betondesignerin herstellt, ist ein Unikat. Vielfältige Kundenwünsche lassen sich so realisieren, vom kuscheligen Hund über den exotischen Seelöwen bis hin zu geliebten Familienmitgliedern – jede Skulptur wirkt täuschend echt und bringt einen unwiderstehlichen Charme mit sich.

Alles, was die Künstlerin dafür braucht, ist ein Foto inklusive Profil sowie Details zur Augenfarbe und der Körpergröße.