9 Tipps, wie man ein modernes Wohnzimmer einrichtet

Achtet bei all dem schönen Design der Möbel auch auf ihre Funktionalität. Was bringt euch ein stilvolles Sofa, wenn es nicht bequem ist? Mit Möbeln, die gleich mehrere Funktionen vereinen, könnt ihr Platz und Geld sparen. Besonders praktisch ist eine Ausziehcouch, die zum Schlafplatz für Familie und Freunde werden kann. Diese gibt es nicht nur in altbacken, sondern mittlerweile auch in coolen Designs, die den modernen Look der Einrichtung unterstreichen.