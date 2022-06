Kleine Küchen geschickt einrichten

In ihrer Planung und Gestaltung sind kleine Küchen eine Herausforderung. Doch Patz findet sich in jeder noch so kleinen Küche! Dafür sorgen vor allem spezielle Küchensysteme, die in ihrem Stil mal klassisch, als integrierte Wohnküche oder anderweitig daherkommen können. In kleinen Küchen möchte man so viel wie möglich unterbringen, ohne dass es zu Lasten des Raumes geht und er zu eng oder unordentlich wirkt. Wenn man jedoch einige wesentliche Dinge beachtet, können auch kleine Küchen ganz groß rauskommen. Dabei kommt es besonders auf eine geschickte Planung an, darauf Prioritäten bei der Einrichtung zu setzen und über die Farbe und das Licht in der kleinen Küche nachzudenken.