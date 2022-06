Rustikale Häuser mit natürlichem Charme

Egal, wo auf der Welt sie sich befinden: Berghütten präsentieren sich in den meisten Fällen rustikal und gemütlich. Das liegt zum einen an ihrer wilden, oft schroffen Umgebung, der sie sich nahtlos anpassen und zum anderen an den natürlichen, lokalen Materialien, die in ihnen gerne verbaut werden. Auch dieses Zuhause am Berg besticht durch seinen rustikalen, rauen Charme. Mit seiner Natursteinfassade folgt es der Tradition regionaler Architektur, bekommt durch die relativ großzügigen Fensteröffnungen und das hochwertige Holz aber auch einen modernen Touch verliehen. So oder so integriert sich das Haus harmonisch und nahtlos in seine natürliche Umgebung und macht Lust auf gemütliche Abende vor dem Kamin.