homify 360°: Das Haus im Haus

Die kleinen Häuser im Haus wurden so konzipiert, das die Dachflächen ebenso als Wohnraum fungieren. Der Architekt spielte mit unterschiedlichen Ebenen, Emporen und Höhen der Räume. Es entstanden viele Mezzanine, das sind Zwischengeschosse. In den meisten Fällen hat ein Mezzanin eine geringere Höhe und weist ebenso eine kleinere Fläche als die eigentlichen Vollgeschosse des Gebäudes auf. Oft befindet es sich als letztes Geschoss ohne Dachschräge unter dem Dach. In diesem Haus zählt lediglich der Raum, der die Küche inkludiert als Vollgeschoss, von dem die unterschiedlichsten Emporen abzweigen.