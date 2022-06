Küchenzubehör: 7 praktische Helfer

Wer gerne und viel kocht, weiß wie wichtig Ordnung und Übersicht in der Küche sind. Schere, Pizzaschneider, Schneebesen, Kochlöffel, Flaschenöffner – wer sich nicht ständig auf der Suche nach dringend benötigten Utensilien durch viel zu volle Schubladen wühlen will, hängt seine Küchenhelfer am besten auf. Zum Beispiel an Metallstangen oder Magnetleisten. Genauso praktisch sind kleine Gewürzregale. So hat man beim Kochen immer das passende Gewürz blitzschnell zur Hand.