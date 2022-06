Moderne Küchen: Planen und Einrichten

Die perfekte moderne Küche wäre natürlich auch ohne den dazu passenden Stauraum nicht komplett. Denn wie jeder weiß, häuft sich in der Küche so einiges an: Töpfe, Pfannen, Geschirr, Kochbücher, Zutaten und Gewürze können schnell den Raum übernehmen und so das ordentliche, puristische Design einer modern eingerichteten Küche überwältigen.

Zum Glück gibt es einige wunderschöne Stauraumoptionen, die sich unserer Küche perfekt anpassen. Die naturbelassenen Holzregale auf diesem Bild geben der klar strukturierten Küche ein frisches, skandinavisches Flair und bieten gleichzeitig extrem viel Stauraum.

Und warum nicht die Küchenutensilien selbst zur Deko machen? Hier wurden besonders schöne Töpfe und Pfannen kurzerhand mithilfe einer speziellen Vorrichtung an der Wand befestigt und verwandeln sich so in einen kulinarischen Blickfang. Auch Gewürze sehen, ordentlich aneinandergereiht in einem Gewürzregal oder mit einem kleinen Magneten an der Unterseite der Einbauschränke befestigt, einfach nur gut aus.