7 Fotos einer eindrucksvollen Renovierung, die ihr gesehen haben müsst

Ein Haus am Meer ist für die meisten von uns ein Traum, der sich leider nicht immer so einfach erfüllen lässt. Für ein junges Paar in Alicante wurde dieser Traum Wirklichkeit, denn die beiden sind stolze Besitzer eines schnuckeligen Strandhauses, das sich bereits seit vielen Jahrzehnten in Familienbesitz befand. Allerdings wurde es auch seit vielen Jahrzehnten nicht mehr renoviert und deshalb in der Vergangenheit kaum genutzt. Bis sich die neue Generation dazu entschied, dem verlotterten Schmuckstück ein Make-over zu verpassen und ihm endlich die Aufmerksamkeit zu schenken, die es verdient hat. Unsere Experten von Selecta HOME übernahmen die Umbau- und Modernisierungsarbeiten und machten aus der vernachlässigten Bruchbude ein fantastisches Traumhaus am Meer.