homify 360°: Umbau eines deutschen Einfamilienhauses

Es muss nicht immer etwas Neues sein, viele setzen sogar gern auf Altbewährtes. Wer sein Einfamilienhaus umbaut, hat das Beste von beidem. So bleiben der gewohnte Ort, die Nachbarn und die Lage bestehen, während alte Strukturen erneuert und das Interieur verschönert werden können. Durch einen gezielten Umbau und eine aufwendige Renovierung wurde dank der Architekten von Lee + Mir auch das deutsche Einfamilienhaus, das wir euch heute vorstellen möchten, von Grund auf erneuert. Erbaut wurde das Haus 1959, der Umbau erfolgte knapp über 50 Jahre später in 2010. Lee + Mir waren für die komplette Verwandlung zuständig, von Architektur über Innenarchitektur, bis hin zu Lichtkonzept und Baddesign. Dadurch, dass die komplette Renovierung aus einer Hand stammt, entstand am Ende ein extrem harmonisches, einheitliches Endergebnis. Wir zeigen euch das Einfamilienhaus heute von allen Seiten und begeben uns zusätzlich auf einen Rundgang durch das Innere des Hauses. Wir präsentieren euch zudem einige Vorher-Fotos, damit ihr die Transformation hautnah miterleben könnt.