Kleine Häuser dekorieren

Eine neutrale Farbpalette sorgt in kleinen Wohnzimmern für Leichtigkeit und lässt sie nicht so schnell überladen wirken. Statt großer Sessel kann man auf filigranere Stühle zurückgreifen und auch Glas ist ein beliebtes Material in kleinen Räumen. Die Tischplatte aus Glas mutet in diesem Beispiel besonders edel an. Auch das Regal neben dem Fenster fügt sich unauffällig in die Einrichtung ein und sorgt für Stauraum.