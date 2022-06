Vom alten Dachboden zur gemütlichen Wohnung

Heute zeigen wir euch, welch ein Potenzial in so manchem heruntergekommenen Dachboden steckt. Der Raum unter dem Dach eignet sich nämlich bei Weitem nicht nur zur Lagerung von altem Plunder und Umzugskartons. Die Kunden unserer französischen Experten von AD2 wünschten sich die Verwandlung ihres leerstehenden Dachbodens in ein 30 qm großes, modernes Studio-Apartment - und das mit möglichst geringem finanziellen Aufwand. Wir zeigen euch das beeindruckende Ergebnis.